Home // Cronaca // Intossicazione durante una festa a Genova, 17 bambini ricoverati: mal di testa, nausea e vertigini

INTOSSICAZIONE GENOVA Intossicazione durante una festa a Genova, 17 bambini ricoverati: mal di testa, nausea e vertigini

I primi a manifestare i sintomi sono stati proprio i bambini, che hanno accusato mal di testa, nausea e vertigini

AMBULANZA NOTTE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

GENOVA – Un evento organizzato in un locale messo a disposizione da una congregazione religiosa si è trasformato in un’emergenza sanitaria. Circa 24 persone, tra cui 17 bambini di età compresa tra i tre mesi e i 12 anni, sono rimaste intossicate nella serata di domenica 11 gennaio a Genova, nel quartiere di Rivarolo.

I primi a manifestare i sintomi sono stati proprio i bambini, che hanno accusato mal di testa, nausea e vertigini. L’aggravarsi delle condizioni ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento dei piccoli pazienti all’ospedale pediatrico Gaslini.

Nel corso della serata anche alcuni adulti presenti hanno iniziato ad avvertire malesseri. Sette di loro sono stati accompagnati all’ospedale San Martino. Tre pazienti – un uomo di 41 anni e due donne di 46 e 33 anni – non hanno necessitato di trattamento iperbarico. Altri quattro adulti, accompagnatori dei bambini, sono stati invece sottoposti a terapia in camera iperbarica: si tratta di tre donne di 37, 38 e 43 anni e di un uomo di 42 anni.

I 17 bambini, dopo il trattamento iperbarico, sono stati ricoverati al Gaslini, dove restano sotto stretto monitoraggio medico. Le condizioni di tutti i pazienti sono giudicate stabili e non destano preoccupazione. Alcuni sono sottoposti a ossigenoterapia e ricoverati in reparti diversi, in base alle specifiche esigenze cliniche.

Secondo quanto riferito dall’ospedale, dopo le 24 ore di osservazione previste dal protocollo, le dimissioni avverranno in modo graduale tra la serata di oggi e la giornata di domani.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità.

Lo si apprende da raccolta dati.

