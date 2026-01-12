Edizione n° 5943

Crans-Montana, emergenza farmaci per i feriti: il Nexobrid carente in Italia
12 Gennaio 2026 - ore  08:42

Aggredito durante una rapina davanti al Teatro Giordano: 13enne finisce in ospedale
12 Gennaio 2026 - ore  09:27

L'appello di Albano a San Giovanni Rotondo: "Mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste"

Il cantautore di Cellino San Marco, da sempre profondamente legato al Frate delle Stimmate, è ospite del Gran Paradiso Hotel Spa

L'appello di Albano a San Giovanni Rotondo: "Mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste"

L'appello di Albano a San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Albano Carrisi si trova a San Giovanni Rotondo e affida a San Pio un pensiero carico di speranza, rivolto anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiamato a guidare il Paese in una fase complessa per gli equilibri mondiali.

Il cantautore di Cellino San Marco, da sempre profondamente legato al Frate delle Stimmate, è ospite del Gran Paradiso Hotel Spa nella cittadina garganica, luogo che frequenta da anni per la sua forte spiritualità.

«Sono in questo posto magnifico che raggiungo da tanto tempo – ha dichiarato Albano – e mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste, perché il mondo oggi traballa. Mi affido a Padre Pio, certo che grazie a lui andrà tutto bene». Parole che uniscono fede e preoccupazione per l’attualità internazionale, nel segno della devozione e della speranza.

1 commenti su "L’appello di Albano a San Giovanni Rotondo: “Mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste”"

  1. Albano, è dal tempo del COVID che si dice ANDRÀ TUTTO BENE…
    Guardati intorno alla realtà e dimmi se va tutto bene…

    E ricorda solo in Gesù,( UNICO RISORTO E ALLA DESTRA DEL PADRE) si può affrontare la vita in maniera diversa con la Sua pace per affrontare le tempeste della vita….
    i morti nulla più possono:
    ECCLESIASTE 9:5-6
    “Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c’è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata.
    Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.”( cioè sulla terra)
    ISAIA 8:19
    “Se vi si dice:
    «Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini,
    quelli che sussurrano e bisbigliano»,
    rispondete: «Un popolo non deve forse consultare il suo Dio?
    Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?”

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO