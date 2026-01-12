L'appello di Albano a San Giovanni Rotondo: "Mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste"

Albano Carrisi si trova a San Giovanni Rotondo e affida a San Pio un pensiero carico di speranza, rivolto anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiamato a guidare il Paese in una fase complessa per gli equilibri mondiali.

Il cantautore di Cellino San Marco, da sempre profondamente legato al Frate delle Stimmate, è ospite del Gran Paradiso Hotel Spa nella cittadina garganica, luogo che frequenta da anni per la sua forte spiritualità.

«Sono in questo posto magnifico che raggiungo da tanto tempo – ha dichiarato Albano – e mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste, perché il mondo oggi traballa. Mi affido a Padre Pio, certo che grazie a lui andrà tutto bene». Parole che uniscono fede e preoccupazione per l’attualità internazionale, nel segno della devozione e della speranza.