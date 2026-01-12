Albano Carrisi si trova a San Giovanni Rotondo e affida a San Pio un pensiero carico di speranza, rivolto anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiamato a guidare il Paese in una fase complessa per gli equilibri mondiali.
Il cantautore di Cellino San Marco, da sempre profondamente legato al Frate delle Stimmate, è ospite del Gran Paradiso Hotel Spa nella cittadina garganica, luogo che frequenta da anni per la sua forte spiritualità.
«Sono in questo posto magnifico che raggiungo da tanto tempo – ha dichiarato Albano – e mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste, perché il mondo oggi traballa. Mi affido a Padre Pio, certo che grazie a lui andrà tutto bene». Parole che uniscono fede e preoccupazione per l’attualità internazionale, nel segno della devozione e della speranza.
1 commenti su "L’appello di Albano a San Giovanni Rotondo: “Mi auguro che il presidente Trump faccia le scelte giuste”"
Albano, è dal tempo del COVID che si dice ANDRÀ TUTTO BENE…
Guardati intorno alla realtà e dimmi se va tutto bene…
E ricorda solo in Gesù,( UNICO RISORTO E ALLA DESTRA DEL PADRE) si può affrontare la vita in maniera diversa con la Sua pace per affrontare le tempeste della vita….
i morti nulla più possono:
ECCLESIASTE 9:5-6
“Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c’è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata.
Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.”( cioè sulla terra)
ISAIA 8:19
“Se vi si dice:
«Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini,
quelli che sussurrano e bisbigliano»,
rispondete: «Un popolo non deve forse consultare il suo Dio?
Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?”