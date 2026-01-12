L’Aquila: va a fuoco la poltrona, muore una donna di 82 anni

Tragedia a L’Aquila, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava riposando su una poltrona ed era sola in casa quando, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono improvvisamente propagate. Per lei non c’è stato scampo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento, che hanno immediatamente contattato il 112. In breve tempo sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Il medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Le indagini sono ora affidate a vigili del fuoco e carabinieri, chiamati a chiarire l’origine del rogo. Non si registrano altri feriti e nelle prossime ore verranno fissati i funerali della vittima.

Un episodio simile si era verificato lo scorso mese nel comune di Bracciano, in provincia di Roma, dove un incendio scoppiato all’alba in un appartamento aveva causato la morte di una donna, rimasta intrappolata dalle fiamme senza riuscire a mettersi in salvo. Un drammatico richiamo alla pericolosità degli incendi domestici, soprattutto per le persone anziane che vivono sole.

Lo riporta fanpage.it.