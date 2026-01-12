Edizione n° 5943

BALLON D'ESSAI

CRANS-MONTANA NEXOBRID // Crans-Montana, emergenza farmaci per i feriti: il Nexobrid carente in Italia
12 Gennaio 2026 - ore  08:42

CALEMBOUR

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // L’Aquila: va a fuoco la poltrona, muore una donna di 82 anni

FUOCO POLTRONA L’Aquila: va a fuoco la poltrona, muore una donna di 82 anni

L’anziana stava riposando su una poltrona ed era sola in casa quando le fiamme si sono improvvisamente propagate

L’Aquila: va a fuoco la poltrona, muore una donna di 82 anni

Vigili del Fuoco - Fonte Immagine fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia a L’Aquila, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava riposando su una poltrona ed era sola in casa quando, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono improvvisamente propagate. Per lei non c’è stato scampo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal fumo che fuoriusciva dall’appartamento, che hanno immediatamente contattato il 112. In breve tempo sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Il medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Le indagini sono ora affidate a vigili del fuoco e carabinieri, chiamati a chiarire l’origine del rogo. Non si registrano altri feriti e nelle prossime ore verranno fissati i funerali della vittima.

Un episodio simile si era verificato lo scorso mese nel comune di Bracciano, in provincia di Roma, dove un incendio scoppiato all’alba in un appartamento aveva causato la morte di una donna, rimasta intrappolata dalle fiamme senza riuscire a mettersi in salvo. Un drammatico richiamo alla pericolosità degli incendi domestici, soprattutto per le persone anziane che vivono sole.

Lo riporta fanpage.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO