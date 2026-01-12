L’assenza che pesa: morte sul lavoro e responsabilità collettiva all’ex Ilva

Nel ventre d’acciaio

la griglia ha ceduto sul gemito spento

di un essere alla fine.

Cinque metri di volo

e l’anima già schizzava

dalla soglia del guscio.

Forse avresti voluto indietro

il Natale in famiglia,

le albe invecchiate dal sole che si alza,

i suoni della giungla cittadina

di una città calda

che ti ha dato nome e sudore.

Forse avresti voluto restare

inerme davanti alle terzine delle api

con il tronco peloso degli alberi d’estate,

inerme come chi non sa

che il pavimento può diventare vuoto.

Il convertitore ruggisce,

ma non grida colpa.

La colpa è diffusa come polvere fine:

entra nei polmoni,

si posa sulle firme,

sulle frecce dei turni,

sui silenzi contabili

della sicurezza rimandata.

La Responsabilità collettiva,

è un coro che canta senza ascoltarsi.

Il crocifisso promesso

della preghiera mancata

oscilla ancora nell’aria calda dell’impianto.

Resta il tratteggio solamente accennato

di un ultimo abbraccio,

quell’ultimo schizzo di caffè sorseggiato

prima di entrare nel ventre del giorno.

Avresti voluto inghiottire

tutta l’inutilità di questo dolore

che consegni all’andatura gospel

di un canto liturgico

spento dall’assenza.

Non è vero che non costa nulla

la morte improvvisa.

Costa questa risonanza

sulle casse toraciche dell’anima,

costa il respiro trattenuto dei colleghi,

il sogno stessodi tornare alla sporca causa

da cui questi effetti derivano,

come se il lavoro potesse ancora

non essere una scommessa col vuoto.

La tragedia sul lavoro avvenuta oggi all’ex Ilva di Taranto ha un nome e una storia personale: Claudio Salamida, operaio di 47 anni di Alberobello, deceduto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto a causa del cedimento di una griglia durante un controllo tecnico.

Questo evento — oltre al dolore umano — solleva questioni profonde di responsabilità collettiva, sicurezza sul lavoro e valore della vita nelle grandi strutture industriali. La poesia proposta nasce dal bisogno di dare voce non solo al fatto, ma al senso di perdita, all’“anima già chiazzata” di un uomo che ogni mattina affrontava il rischio per garantire un lavoro che pretende carne e sangue, e alle domande etiche che rimangono aperte quando il lavoro stesso diventa luogo di morte.

Yuleisy Cruz Lezcano