L’assenza che pesa: morte sul lavoro e responsabilità collettiva all’ex Ilva

Nel ventre d’acciaio
la griglia ha ceduto sul gemito spento
di un essere alla fine.
Cinque metri di volo
e l’anima già schizzava
dalla soglia del guscio.
Forse avresti voluto indietro
il Natale in famiglia,
le albe invecchiate dal sole che si alza,
i suoni della giungla cittadina
di una città calda
che ti ha dato nome e sudore.
Forse avresti voluto restare
inerme davanti alle terzine delle api
con il tronco peloso degli alberi d’estate,
inerme come chi non sa
che il pavimento può diventare vuoto.
Il convertitore ruggisce,
ma non grida colpa.
La colpa è diffusa come polvere fine:
entra nei polmoni,
si posa sulle firme,
sulle frecce dei turni,
sui silenzi contabili
della sicurezza rimandata.
La Responsabilità collettiva,
è un coro che canta senza ascoltarsi.
Il crocifisso promesso
della preghiera mancata
oscilla ancora nell’aria calda dell’impianto.
Resta il tratteggio solamente accennato
di un ultimo abbraccio,
quell’ultimo schizzo di caffè sorseggiato
prima di entrare nel ventre del giorno.
Avresti voluto inghiottire
tutta l’inutilità di questo dolore
che consegni all’andatura gospel
di un canto liturgico
spento dall’assenza.
Non è vero che non costa nulla
la morte improvvisa.
Costa questa risonanza
sulle casse toraciche dell’anima,
costa il respiro trattenuto dei colleghi,
il sogno stessodi tornare alla sporca causa
da cui questi effetti derivano,
come se il lavoro potesse ancora
non essere una scommessa col vuoto.
La tragedia sul lavoro avvenuta oggi all’ex Ilva di Taranto ha un nome e una storia personale: Claudio Salamida, operaio di 47 anni di Alberobello, deceduto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto a causa del cedimento di una griglia durante un controllo tecnico.
Questo evento — oltre al dolore umano — solleva questioni profonde di responsabilità collettiva, sicurezza sul lavoro e valore della vita nelle grandi strutture industriali. La poesia proposta nasce dal bisogno di dare voce non solo al fatto, ma al senso di perdita, all’“anima già chiazzata” di un uomo che ogni mattina affrontava il rischio per garantire un lavoro che pretende carne e sangue, e alle domande etiche che rimangono aperte quando il lavoro stesso diventa luogo di morte.
Yuleisy Cruz Lezcano