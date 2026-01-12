"Liceo Galilei–Moro: basta parole, servono atti". "Il piano d’azione per la sicurezza"

Oltre la protesta: come agire con metodo istituzionale per garantire sicurezza e diritto allo studio

Gennaio 2026. Il freddo nelle aule, le infiltrazioni d’acqua e i timori sulla tenuta strutturale del Liceo Scientifico “Galilei–Moro” di Manfredonia stanno alimentando un clima di comprensibile apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico. Di fronte a criticità di questa portata, tuttavia, cittadini e genitori non sono affatto impotenti.

Esiste una strada diversa dalla semplice protesta sui social: un percorso fondato su passaggi amministrativi chiari, pacifici e pienamente legittimi che, proprio perché basati sul diritto, risultano spesso molto più efficaci.

L’obiettivo non è lo scontro, ma costringere le istituzioni competenti a rispondere per iscritto e ad assumersi le proprie responsabilità.

L’esercizio della trasparenza

Il primo passo è uscire dal terreno delle opinioni per entrare in quello dei documenti ufficiali. La normativa italiana sulla trasparenza mette a disposizione strumenti giuridici molto incisivi.

Chiunque, senza obbligo di motivazione, può presentare un’istanza di Accesso Civico Generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) alla Provincia di Foggia, ente proprietario dell’immobile, per ottenere:

il Certificato di Collaudo Statico (art. 67 D.P.R. 380/2001);

il Certificato di Prevenzione Incendi – CPI (D.P.R. 151/2011).

L’eventuale assenza di tali documenti impedisce di avere certezze sulla sicurezza strutturale dell’edificio e sulle misure di protezione in caso di emergenza, rendendo di fatto priva di fondamento giuridico l’agibilità dell’immobile (art. 24 D.P.R. 380/2001) e trasformando la presenza degli studenti in un rischio potenziale.

Parallelamente, genitori e studenti possono esercitare il diritto di Accesso agli Atti (artt. 22 e ss. L. 241/1990) nei confronti del Dirigente Scolastico, richiedendo:

lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ;

copia delle comunicazioni ufficiali inviate alla Provincia.

Ciò consente di verificare se la scuola abbia formalmente segnalato le criticità e se tali segnalazioni siano rimaste senza riscontro.

L’attivazione dei controlli e la partecipazione civica

Qualora i documenti risultino mancanti o confermino situazioni di rischio, la comunità scolastica deve attivare gli organi di controllo esterni.

In presenza di aule fredde, infiltrazioni, umidità o carenze igienico-sanitarie, lo strumento più immediato è l’esposto al SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della ASL di Foggia.

Qualsiasi cittadino può chiedere un’ispezione urgente per verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del microclima. Un verbale negativo dell’ASL rappresenta spesso l’atto che impone interventi immediati o, nei casi più gravi, la chiusura dei locali.

Sul piano della pressione istituzionale, è inoltre possibile promuovere una petizione popolare con diffida ad adempiere, da inviare tramite PEC:

al Sindaco di Manfredonia , in qualità di Autorità Sanitaria Locale (art. 50 D.Lgs. 267/2000);

al Presidente della Provincia di Foggia , responsabile dell’edilizia scolastica (L. 23/1996);

per conoscenza, al Prefetto.

Con tale atto si chiede formalmente di garantire condizioni di sicurezza adeguate, chiarendo che, in caso di incidenti, i destinatari potrebbero essere chiamati a rispondere sul piano civile (artt. 2043 e 2051 c.c.) e penale, anche per omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

La richiesta di tutela e continuità didattica

Se la sicurezza non può essere certificata “carte alla mano” o se l’ASL accerta irregolarità, la frequenza in presenza diventa un rischio non accettabile.

In questo scenario, la richiesta da avanzare al Sindaco, supportata da firme, è l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente (art. 54 D.Lgs. 267/2000) per la chiusura temporanea del plesso, o delle sole aree inagibili, fino al ripristino delle condizioni di legge.

A seguito di tale provvedimento, il Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999), è tenuto ad attivare immediatamente la Didattica Digitale Integrata o la DAD, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e la continuità di un servizio pubblico essenziale.

In presenza di cause di forza maggiore che impediscano l’accesso ai locali, tale attivazione non è una scelta discrezionale, ma un atto dovuto.

Seguire questo percorso significa riportare la questione sul terreno della legalità e della certezza documentale. È, in definitiva, la soluzione più responsabile per tutti: sostituisce il caos delle polemiche con atti ufficiali e verificabili e consente di tutelare, allo stesso tempo, la salute degli studenti e il loro diritto allo studio.

Con la sicurezza non si scherza: servono risposte certe, oltre ogni ragionevole dubbio.

A cura di Pasquale D’Antuono, Coordinamento cittadino FORZA MANFREDONIA.