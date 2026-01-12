Edizione n° 5944

CLOUD Manfredonia corre verso il futuro: i servizi del Comune sbarcano nel Cloud

L’iniziativa consente inoltre di ridurre i rischi di interruzione dei servizi e di rafforzare la qualità dei servizi digitali offerti

Manfredonia corre verso il futuro: i servizi del Comune sbarcano nel Cloud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha completato con successo la migrazione dei propri software gestionali su infrastrutture Cloud certificate, raggiungendo così un importante traguardo previsto dal PNRR, nell’ambito dell’Investimento 1.2.

Si tratta di un passo significativo verso una Pubblica Amministrazione più moderna e tecnologicamente avanzata. Grazie alla migrazione, i servizi comunali diventano più veloci, sicuri e affidabili, con una maggiore protezione dei dati sensibili e una gestione più efficiente dei sistemi informativi.

L’Assessora ai Servizi Informativi e al CED, Sara Delle Rose, ha commentato: «L’abilitazione al Cloud non è solo un intervento tecnico, ma costituisce la base di una Pubblica Amministrazione moderna e vicina ai cittadini. Ringrazio tutto il personale del CED per l’impegno e la professionalità dimostrati».

L’iniziativa consente inoltre di ridurre i rischi di interruzione dei servizi e di rafforzare la qualità dei servizi digitali offerti alla comunità, segnando un progresso concreto nell’adozione delle tecnologie innovative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con questa operazione, Manfredonia si colloca tra i Comuni italiani all’avanguardia nella trasformazione digitale, garantendo ai cittadini un accesso più efficiente e sicuro ai servizi pubblici.

