Manfredonia. La solitudine di Roberto: "quando la burocrazia dimentica il cuore". "Chiedo aiuto"

A Manfredonia, la vita di Roberto Monaco è diventata improvvisamente una salita insormontabile. Roberto convive con una disabilità che lo rende non autosufficiente, ma per vent’anni ha trovato il suo equilibrio grazie a un mosaico di assistenza: il SAD, che ogni mattina gli permette di affrontare il rito del lavarsi e vestirsi, e i Buoni Servizio, quel supporto vitale che gli garantiva un pasto completo e lo aiutava nelle necessità esterne quotidiane.

Oggi, quell’equilibrio è andato in frantumi. Da oltre un mese, Roberto non può più usufruire dei Buoni Servizio perché gli è stata comunicata un’improvvisa incompatibilità con il servizio SAD. Una parola fredda, “incompatibilità”, che si scontra brutalmente con la realtà di chi, senza quel supporto, non riesce più a soddisfare nemmeno i bisogni primari.

Roberto non è solo un “utente”, è una persona che oggi si pone domande amare: Com’è possibile che questa incompatibilità emerga solo dopo vent’anni? C’è stata forse una silenziosa tolleranza in passato, oggi improvvisamente revocata a sue spese? Ma sopra ogni dubbio logico, prevale l’angoscia per il futuro: “Come farò ad andare avanti?”. La dignità di un uomo non può essere sacrificata sull’altare dei regolamenti riscoperti all’improvviso.

Roberto ha deciso di non restare in silenzio. Venerdì 16 alle ore 10:00, si recherà presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Manfredonia per denunciare una situazione che non gli permette più di vivere dignitosamente. Non è una protesta, ma un grido di sopravvivenza: chiede solo di poter soddisfare le minime esigenze di vita che ogni essere umano merita.