Manfredonia. Pesca a strascico e vongole, imprese chiedono regole europee sostenibili

Le marinerie del Sud rappresentano un pilastro strategico del comparto ittico nazionale, non solo per l’occupazione e le filiere produttive collegate, ma anche per la sicurezza alimentare dei territori costieri. Un patrimonio economico e sociale che richiede politiche adeguate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e tenuta economica delle imprese.

Di questi temi si è discusso a Manfredonia nel corso di un confronto dedicato alla pesca a strascico, al comparto delle vongole e alle prospettive future della Politica agricola comune (PAC). Questioni che incidono in maniera diretta e quotidiana sul lavoro di pescatori e agricoltori, soprattutto nel Mezzogiorno.

Dal dibattito è emersa con forza la necessità di regole europee sì sostenibili, ma anche realistiche e compatibili con la sopravvivenza delle imprese. Un equilibrio non semplice, ma indispensabile per evitare che approcci ideologici finiscano per penalizzare le economie locali e interi territori costieri.

In questo contesto, è stato sottolineato come il lavoro portato avanti dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, vada nella direzione giusta: tutelare produzione, reddito e sicurezza alimentare nazionale, contrastando scelte che rischiano di indebolire il sistema produttivo del Sud.

Apprezzamento è stato espresso per il contributo offerto dai relatori intervenuti — Giannicola De Leonardis, Domenico Carpano, Vincenzo Lo Riso, Liliana Rinaldi e Giandonato La Salandra — che hanno arricchito il confronto con analisi e proposte concrete.

Il dialogo diretto con chi opera quotidianamente in questi settori si conferma così la base indispensabile per portare in Europa istanze più eque, efficaci e aderenti alla realtà dei territori.