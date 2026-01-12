Edizione n° 5944

Manfredonia. Pesca a strascico e vongole, imprese chiedono regole europee sostenibili

Un patrimonio economico e sociale che richiede politiche adeguate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e tenuta economica delle imprese

Manfredonia. Pesca a strascico e vongole, imprese chiedono regole europee sostenibili

Confronto pesca a strascico e vongole

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Economia // Manfredonia //

Le marinerie del Sud rappresentano un pilastro strategico del comparto ittico nazionale, non solo per l’occupazione e le filiere produttive collegate, ma anche per la sicurezza alimentare dei territori costieri. Un patrimonio economico e sociale che richiede politiche adeguate, capaci di coniugare sostenibilità ambientale e tenuta economica delle imprese.

Di questi temi si è discusso a Manfredonia nel corso di un confronto dedicato alla pesca a strascico, al comparto delle vongole e alle prospettive future della Politica agricola comune (PAC). Questioni che incidono in maniera diretta e quotidiana sul lavoro di pescatori e agricoltori, soprattutto nel Mezzogiorno.

Dal dibattito è emersa con forza la necessità di regole europee sì sostenibili, ma anche realistiche e compatibili con la sopravvivenza delle imprese. Un equilibrio non semplice, ma indispensabile per evitare che approcci ideologici finiscano per penalizzare le economie locali e interi territori costieri.

In questo contesto, è stato sottolineato come il lavoro portato avanti dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, vada nella direzione giusta: tutelare produzione, reddito e sicurezza alimentare nazionale, contrastando scelte che rischiano di indebolire il sistema produttivo del Sud.

Apprezzamento è stato espresso per il contributo offerto dai relatori intervenuti — Giannicola De Leonardis, Domenico Carpano, Vincenzo Lo Riso, Liliana Rinaldi e Giandonato La Salandra — che hanno arricchito il confronto con analisi e proposte concrete.

Il dialogo diretto con chi opera quotidianamente in questi settori si conferma così la base indispensabile per portare in Europa istanze più eque, efficaci e aderenti alla realtà dei territori.

1 commenti su "Manfredonia. Pesca a strascico e vongole, imprese chiedono regole europee sostenibili"

  1. Jètele a fengùle vujie, u strasceche i li cicinill. Avute scriète u monn sand. Dovete usare solo “reti da posta”. Li varch ca tnute, appicciatele !

