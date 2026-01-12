Edizione n° 5944

12 Gennaio 2026 - ore  08:42

12 Gennaio 2026 - ore  09:27

Manfredonia piange la scomparsa di Anna Salvemini. "Riposa in pace, amica mia"

ANNA SALVEMINI Manfredonia piange la scomparsa di Anna Salvemini. “Riposa in pace, amica mia”

Anna è ricordata come "una donna dedita alla famiglia e al prossimo, e lascia un grande vuoto nel cuore del marito, della figlia e dei genitori".

Manfredonia piange la scomparsa di Anna Salvemini: funerali domani

ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Manfredonia

MANFREDONIA (FG) – La comunità di Manfredonia si stringe attorno alla famiglia Rinaldi-Salvemini per la prematura scomparsa di Anna Salvemini, venuta a mancare all’età di 47 anni.

La notizia, diffusa oggi 12 gennaio, ha suscitato profonda commozione tra amici, parenti e conoscenti. Anna è ricordata come “una donna dedita alla famiglia e al prossimo, e lascia un grande vuoto nel cuore del marito, della figlia e dei genitori”.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti in queste ore, tra cui quelli del fratello, della sorella, del suocero e di tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita così prematura. La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare con preghiere e presenza.

I funerali si terranno martedì 13 gennaio alle ore 10:00 presso la Chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

