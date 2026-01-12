Edizione n° 5944

BALLON D'ESSAI

CRANS-MONTANA NEXOBRID // Crans-Montana, emergenza farmaci per i feriti: il Nexobrid carente in Italia
12 Gennaio 2026 - ore  08:42

CALEMBOUR

AGGRESSIONE FOGGIA // Aggredito durante una rapina davanti al Teatro Giordano: 13enne finisce in ospedale
12 Gennaio 2026 - ore  09:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza in Messico è finita

VACANZA Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza in Messico è finita

Mamma e figlia hanno trascorso qualche giorno in vacanza insieme per festeggiare il nuovo anno

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza in Messico è finita

ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola //

Dopo giorni di sole, mare e relax in Messico, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono rientrate in Italia, condividendo sui social il lato più autentico del ritorno a casa. Tra ironia e tenerezza, la conduttrice svizzera ha raccontato il “day after” del viaggio con due immagini divertenti, capaci di racchiudere tutto il senso della vacanza appena conclusa.

Il ritorno a casa

Da una parte, il bagagliaio colmo di valigie – “Gruppo vacanze rientrato”, scrive Michelle con una risata – dall’altra il simbolo più desiderato dopo ogni lungo viaggio: il letto di casa. Sul copriletto rosso, Hunziker affida ai follower una riflessione che suona come una dichiarazione d’amore al ritorno: «Il mio tanto agognato letto. Adoro viaggiare per l’emozione che mi dà tornare a casa». Un messaggio semplice ma potentissimo, che non nasconde l’errore grammaticale (lei scrive “agoniato”, ndr.), segno della stanchezza dopo un viaggio molto lungo.

La showgirl ha condiviso questo viaggio con le figlie Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti, accompagnata dal compagno e futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Il gruppo vacanza, partito con il minimo indispensabile in oltre 10 valigie ha alloggiato in uno dei residence più lussuosi dei Beach Club, il cui costo si aggira intorno ai 42.500 euro per l’abbonamento Family.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO