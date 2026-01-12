Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la vacanza in Messico è finita

Dopo giorni di sole, mare e relax in Messico, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono rientrate in Italia, condividendo sui social il lato più autentico del ritorno a casa. Tra ironia e tenerezza, la conduttrice svizzera ha raccontato il “day after” del viaggio con due immagini divertenti, capaci di racchiudere tutto il senso della vacanza appena conclusa.

Il ritorno a casa

Da una parte, il bagagliaio colmo di valigie – “Gruppo vacanze rientrato”, scrive Michelle con una risata – dall’altra il simbolo più desiderato dopo ogni lungo viaggio: il letto di casa. Sul copriletto rosso, Hunziker affida ai follower una riflessione che suona come una dichiarazione d’amore al ritorno: «Il mio tanto agognato letto. Adoro viaggiare per l’emozione che mi dà tornare a casa». Un messaggio semplice ma potentissimo, che non nasconde l’errore grammaticale (lei scrive “agoniato”, ndr.), segno della stanchezza dopo un viaggio molto lungo.

La showgirl ha condiviso questo viaggio con le figlie Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti, accompagnata dal compagno e futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Il gruppo vacanza, partito con il minimo indispensabile in oltre 10 valigie ha alloggiato in uno dei residence più lussuosi dei Beach Club, il cui costo si aggira intorno ai 42.500 euro per l’abbonamento Family.