Napoli, McTominay: "Abbiamo dato tutto, provate a togliere all'Inter i suoi big"

NAPOLI MCTOMINAY Napoli, McTominay: “Abbiamo dato tutto, provate a togliere all’Inter i suoi big”

«Stasera ognuno di noi ha dato ogni singola goccia di sudore – ha dichiarato – non molleremo e non arretreremo di un centimetro»

Napoli, McTominay: «Abbiamo dato tutto, provate a togliere all’Inter i suoi big e vediamo come va a finire»

Scott McTominay - Fonte Immagine: napolimagazine.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

Al termine del pareggio tra Napoli e Inter, Scott McTominay ha affidato a DAZN un’analisi schietta e carica di orgoglio. «Stasera ognuno di noi ha dato ogni singola goccia di sudore – ha dichiarato – non molleremo e non arretreremo di un centimetro».

Il centrocampista azzurro ha poi sottolineato le difficoltà affrontate dalla squadra, ricordando le numerose assenze pesanti: Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres e Lukaku. «Provate a togliere all’Inter Barella, Thuram, Lautaro o Calhanoglu e poi vediamo come va a finire», ha aggiunto, rivendicando la prova del Napoli nonostante l’emergenza.

McTominay è tornato anche sull’errore commesso in occasione del primo gol nerazzurro, spiegando di aver reagito immediatamente: «Ho avuto una grande risposta. Gli errori fanno parte del calcio e della vita, l’importante è rialzare subito la testa». Parole che raccontano lo spirito combattivo di un Napoli deciso a non arrendersi.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.

