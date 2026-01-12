Il progetto del nuovo stadio di San Siro è ancora in fase di definizione, ma un primo dettaglio ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi: un tunnel trasparente che permetterà di assistere all’ingresso e all’uscita dei giocatori dal campo. L’anticipazione, riportata da La Gazzetta dello Sport, richiama soluzioni già adottate in Europa, come negli stadi di Tottenham e Manchester City.

Le prime caratteristiche del nuovo impianto

Il futuro stadio, destinato a diventare la nuova casa di Inter e Milan, è affidato a due studi di architettura di fama internazionale: Manica e Foster + Partners. Il progetto non è ancora definitivo e richiederà mesi di ulteriore lavoro, ma alcuni elementi sono già emersi. L’impianto avrà 71.500 posti, distribuiti su due anelli, con una struttura ovalizzata. Il tetto non sarà né fisso né retrattile e non coprirà il terreno di gioco.

Il tunnel di vetro e l’esperienza per i tifosi

Tra le novità più suggestive c’è il tunnel trasparente che collegherà spogliatoi e campo. Una parete in vetro consentirà a un numero selezionato di spettatori di osservare i calciatori a pochi metri di distanza nei momenti che precedono e seguono la partita. L’accesso sarà riservato ai membri del Tunnel Club, titolari di un biglietto esclusivo comprensivo di servizi hospitality. Non sarà possibile interagire con i giocatori, ma l’esperienza promette di offrire un punto di vista inedito e ravvicinato sul pre-partita e sul post-gara.

Lo riporta open.online.