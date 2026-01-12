Puglia, Decaro sulla Giunta: "Ho le idee chiare già da tempo"

«Ho le idee chiare già da tempo. Ora devo solo verificare la disponibilità delle persone individuate e confrontarmi con i partiti, come è giusto che sia». Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha risposto ai giornalisti sui tempi di formazione della nuova giunta, a margine di un evento a Castellana Grotte.

Decaro ha spiegato che nei prossimi giorni incontrerà i sei partiti della coalizione che lo hanno sostenuto, ribadendo però che l’impianto delle scelte è già definito. Nel frattempo continuano a circolare ipotesi sulla composizione dell’esecutivo regionale.

Al Partito Democratico, forza di maggioranza con 14 consiglieri, dovrebbero andare 4 o 5 assessorati, oltre alla presidenza del Consiglio regionale. Tra i nomi più ricorrenti figurano Francesco Paolicelli, Raffaele Piemontese, Stefano Minerva, Debora Ciliento, Donato Pentassuglia e Toni Matarrelli.

Per la lista Decaro Presidente, che conta 7 consiglieri, sarebbero previsti uno o due assessorati, con Silvia Miglietta e Graziamaria Starace tra le candidature più accreditate. Il Movimento 5 Stelle, forte di 4 consiglieri, dovrebbe esprimere un assessore e potrebbe ottenere anche la vicepresidenza, con Annagrazia Angolano, Rosa Barone o Cristian Casili tra i possibili nomi.

Infine, per la civica Per la Puglia, l’assessorato potrebbe andare a uno tra Sebastiano Leo e Saverio Tammacco. Per i due posti riservati a componenti esterni al Consiglio regionale, si fanno i nomi dell’ex presidente Michele Emiliano e di una figura indicata da AVS, con Gano Cataldo, Anna Grazia Maraschio e Ines Pierucci nella rosa delle ipotesi.

Lo riporta ansa.it.