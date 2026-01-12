“Se si osserva la fotografia del PNRR in Puglia restituita dall’Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dataset aggiornato al 14 ottobre 2025, pagina pubblicata il 1° dicembre 2025), i numeri descrivono una massa imponente: 19.508 progetti complessivi e 16,9 miliardi di euro di risorse, con pagamenti fermi al 28%. Di questi, 13,4 miliardi sono risorse PNRR e 3,5 miliardi provengono da altre fonti.

Prima verità: in Puglia il PNRR pesa soprattutto sulle infrastrutture

La distribuzione per grandi ambiti tematici, indicata nella sezione “Su cosa investiamo le risorse dei progetti”, racconta una Puglia in cui la voce dominante è quella delle infrastrutture, che assorbono 7,715 miliardi di euro, pari a circa il 45% del totale.

Seguono:

Scuola, università e ricerca : 2,508 miliardi (14,6%)

Digitalizzazione : 1,643 miliardi (9,6%)

Transizione ecologica : 1,531 miliardi (8,9%)

Impresa e lavoro : 1,511 miliardi (8,8%)

Salute : 1,309 miliardi (7,6%)

Inclusione sociale : 785 milioni (4,6%)

Cultura e turismo : 195,8 milioni (1,1%)

Pubblica amministrazione: 181 mila euro (quota residuale nel conteggio tematico)

Seconda verità: conta tanto “chi gestisce” quanto “dove cadono” i fondi

I dati chiariscono anche chi sono i principali soggetti attuatori per volume economico. Ed è qui che emerge un nodo politico-amministrativo decisivo: una quota enorme di risorse non passa dai Comuni, ma è gestita da grandi soggetti regionali o nazionali, società partecipate e attuatori infrastrutturali.

Tra i più rilevanti in Puglia:

Regione Puglia : 2.802 progetti, 14,76 miliardi (di cui 12,15 PNRR)

E-Distribuzione S.p.A. (ex Enel) : 23 progetti, 8,42 miliardi (8,40 PNRR)

RFI – Rete Ferroviaria Italiana : 24 progetti, 5,16 miliardi (3,39 PNRR)

Dipartimento Politiche Giovanili : 1.219 progetti, 962,35 milioni

MASE : 2.740 progetti, 750,06 milioni

MIMIT : 136 progetti, 618,70 milioni

Acquedotto Pugliese : 31 progetti, 494,14 milioni

Comune di Bari : 46 progetti, 420,95 milioni

Comune di Taranto: 33 progetti, 351,61 milioni

Tradotto: quando si parla di “spesa PNRR in Puglia” si parla di un ecosistema complesso, in cui i Comuni rappresentano solo una parte della filiera, spesso non quella principale.

La geografia dei progetti: attenzione a non confondere quantità e valore

Per numero di progetti, la distribuzione provinciale è la seguente:

Città Metropolitana di Bari : 6.150

Lecce : 4.516

Foggia : 3.544

Taranto : 2.466

Brindisi : 1.459

BAT: 1.324

Per valore economico complessivo, invece:

Bari (Città Metropolitana) : 4,1 miliardi

Foggia : 2 miliardi (1,6 PNRR; 377,2 milioni altre risorse; pagamenti al 30%)

Taranto : 2 miliardi

Brindisi : 1,3 miliardi

BAT: 1,1 miliardi

Focus Manfredonia: due letture diverse (e se le confondi sbagli conclusione)

Manfredonia va letta su due piani distinti, che non coincidono.

Manfredonia come territorio

Considerando tutti i progetti che insistono sul territorio comunale, indipendentemente dal soggetto attuatore:

Risorse complessive : 214,7 milioni €

Risorse PNRR : 115,8 milioni €

Altre risorse : 98,9 milioni €

Pagamenti : 23%

Numero progetti: 200

Questo è il valore del PNRR che “cade” su Manfredonia.

Manfredonia come Comune attuatore

Se invece si guarda ai progetti in cui il Comune è soggetto attuatore, il perimetro cambia radicalmente. Il confronto con comuni simili per dimensione e contesto socioeconomico restituisce questo quadro:

Cerignola : 30 progetti, 21,75 mln finanziamenti, 10,48 mln pagamenti (48,20%)

Molfetta : 21 progetti, 36,82 mln, 18,01 mln (48,92%)

Bisceglie : 28 progetti, 30,20 mln, 6,42 mln (21,25%)

Manfredonia : 19 progetti, 21,46 mln, 4,22 mln (19,68%)

San Severo : 15 progetti, 22,10 mln, 2,73 mln (12,35%)

Trani: 36 progetti, 57,65 mln, 6,83 mln (11,85%)

Manfredonia ha quindi un PNRR territoriale molto più ampio (214,7 mln) rispetto a quello gestito direttamente dal Comune (21,46 mln). Non è una contraddizione: è il segnale che gran parte delle risorse è gestita da altri soggetti (Regione, ministeri, grandi società).

Il paradosso finale: dati difficili da trovare in un’epoca che parla di trasparenza

Il problema non è nei numeri, ma nell’accessibilità delle informazioni.

Mentre si investe in digitalizzazione e trasparenza – anche grazie al PNRR – ricostruire atti, avanzamenti e scadenze resta spesso un’impresa. A volte sembra più facile cercare l’oro nel Candelaro che trovare documenti ordinati e consultabili sul sito del Comune di Manfredonia.

È possibile che a nessuno interessi davvero, al di là delle foto di rito e delle dichiarazioni ufficiali?

Eppure, anche quando l’attuatore è un altro soggetto, i progetti che insistono su Manfredonia producono effetti reali sulla vita quotidiana, sui servizi, sull’economia e sull’ambiente. I benefici – o i ritardi – ricadono comunque sulla collettività.

Per questo vanno monitorati con metodo e comunicati con chiarezza: cosa arriva, chi lo realizza, a che punto siamo, quali sono le scadenze e quali risultati concreti ci si deve aspettare.

La trasparenza non è uno slogan: è un dovere.”

Lo scrive in una nota Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.