ARBELOA REAL Real Madrid, finisce l’era Xabi Alonso: ufficiale Arbeloa in panchina

Manchester United verso Carrick

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
MADRID – Cambia la guida tecnica del Real Madrid. Pochi minuti dopo l’annuncio della separazione da Xabi Alonso, il club spagnolo ha ufficializzato la nomina di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex difensore dei Blancos è stato promosso dal Real Madrid Castilla, dove era approdato la scorsa estate dopo un lungo percorso nelle giovanili del club.

Arbeloa ha infatti guidato per cinque stagioni le squadre Infantil A, Cadete A e Juvenil A, costruendo una solida esperienza nel settore giovanile prima del salto in prima squadra. Da calciatore ha vestito la maglia del Real Madrid dal 2009 al 2016, collezionando 238 presenze e vincendo otto trofei, tra cui due Champions League. Con la nazionale spagnola è stato inoltre campione del mondo e due volte campione d’Europa.

L’addio a Xabi Alonso

La separazione con Xabi Alonso è stata comunicata dal club con una nota ufficiale: «Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra». L’ex centrocampista era arrivato sulla panchina madrilena lo scorso luglio, dopo le positive esperienze maturate alla guida del Bayer Leverkusen.

Situazione Manchester United

Movimenti anche in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky UK, il Manchester United sarebbe vicino a un accordo con Michael Carrick per affidargli la panchina fino al termine della stagione, dopo l’esonero di Rúben Amorim. Carrick, ex centrocampista dei Red Devils per dodici stagioni, ha già avuto un’esperienza alla guida della prima squadra nel novembre 2021, in seguito all’addio di Solskjaer e prima dell’arrivo di Rangnick.

Attualmente svincolato dopo tre anni alla guida del Middlesbrough, Carrick rappresenta una delle opzioni più concrete tra gli allenatori liberi sul mercato, in una fase di profondi cambiamenti sulle panchine dei principali club europei.  (FONTE SPORTMEDIASET)

