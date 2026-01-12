RPC San Severo, Vigilante (SAP): “Una lenta agonia che rischia di portare alla chiusura”

SAN SEVERO – Il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” di San Severo rischia una chiusura di fatto. A lanciare l’allarme è il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), che in un comunicato stampa denuncia una progressiva riduzione di personale e risorse che starebbe compromettendo l’operatività di un presidio ritenuto strategico per la sicurezza della provincia di Foggia.

Secondo il sindacato, già all’inizio dello scorso anno e durante l’ultimo congresso provinciale il SAP si era speso per evitare la soppressione del reparto. Un impegno che aveva portato a un apparente passo indietro da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tuttavia, a distanza di mesi, permangono forti preoccupazioni sul futuro dell’RPC di San Severo.

Il timore espresso dal sindacato è che il progetto di chiusura non sia stato realmente abbandonato, ma soltanto “congelato”, lasciando spazio a una strategia di progressivo logoramento. Tra le criticità segnalate figurano i trasferimenti di numerosi operatori verso altre sedi senza un adeguato ricambio, così come la mancata sostituzione del personale andato in pensione, con una conseguente drastica riduzione della forza operativa.

Un altro nodo riguarda la perdita di professionalità: il passaggio di alcuni agenti al ruolo dei sovrintendenti, invece di rafforzare il reparto, avrebbe comportato il loro trasferimento ad altre strutture, privando l’RPC di competenze maturate nel corso degli anni.

Il SAP chiede ora risposte chiare e immediate. In particolare, il sindacato domanda se esista un piano concreto di rilancio del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo o se, al contrario, si stia procedendo verso una chiusura di fatto per carenza di personale. Inoltre, viene sollevato il tema di come si intenda garantire l’operatività di un reparto fondamentale in un territorio che, sottolinea il sindacato, “non può permettersi alcun arretramento dello Stato”.

Tra le proposte avanzate, anche una riorganizzazione del reparto e una revisione dei protocolli operativi, affinché le pattuglie possano essere impiegate in maniera più efficace nella prevenzione e repressione dei reati, a supporto degli altri reparti presenti sul territorio.

“La sicurezza non può essere gestita con l’incertezza”, afferma il SAP, ribadendo la necessità di tutelare la dignità dei poliziotti in servizio e di garantire la legalità nella città di San Severo e nell’intera provincia di Foggia. Secondo il sindacato, lo smantellamento dell’RPC rappresenterebbe un segnale di abbandono che la comunità locale “non può e non deve accettare”.