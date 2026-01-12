Il Partito Democratico prende atto delle dimissioni del Consigliere comunale Ciro Carmine Pistillo, rispettandone la decisione, ma sottolinea che si tratta di un fatto politico di estrema gravità.

Secondo il PD, le motivazioni alla base della scelta di Pistillo mettono in luce criticità profonde e strutturali nell’azione dell’Amministrazione guidata dalla Sindaca Lidya Colangelo, in particolare per quanto riguarda trasparenza, coinvolgimento degli organi istituzionali e clima di fiducia necessario al corretto funzionamento della macchina amministrativa.

Il partito evidenzia che, alla luce delle dimissioni di un consigliere di maggioranza, sono venuti meno i presupposti etici, morali e amministrativi per continuare a governare San Severo. Un’Amministrazione che perde pezzi, non garantisce chiarezza e compromette la fiducia tra istituzioni non può proseguire nella guida della città.

Le dimissioni del consigliere, motivate da mancanza di trasparenza e fiducia, rappresentano un segnale politico inequivocabile di una crisi profonda della maggioranza e dell’intera gestione amministrativa.

Per queste ragioni, il Partito Democratico dichiara conclusa l’esperienza amministrativa della Sindaca Colangelo e invita tutte le forze politiche responsabili presenti in Consiglio a riconoscere che non ci sono più le condizioni per governare, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere un nuovo governo.

San Severo non merita immobilismo, opacità e divisioni; la comunità merita trasparenza, responsabilità e nuova guida.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.