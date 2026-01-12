Edizione n° 5944

INCATENA CANOSA Sindaco incontra uomo incatenato davanti a ex ospedale del nord Barese

"Ho incontrato il mio concittadino che da questa mattina è incatenato davanti al presidio post acuzie"

Sindaco incontra uomo incatenato davanti a ex ospedale del nord Barese

Sindaco incontra uomo incatenato davanti a ex ospedale del nord Barese - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Canosa di Puglia // Foggia //

ansa. Si incatena davanti a ex ospedale Canosa…’ delle 10.59) “Ho incontrato il mio concittadino che da questa mattina è incatenato davanti al presidio post acuzie per protestare contro la sospensione notturna dell’assistenza e l’ho invitato a fermare lo sciopero della fame che ha deciso di intraprendere.

Gli ho anche chiesto di attendere gli esiti sia delle interlocuzioni in corso con Regione Puglia e Asl Bat, sia della riunione monotematica di mercoledì prossimo”.

Lo rende noto con un post pubblicato sui social, Vito Malcangio, sindaco di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Il riferimento è alla iniziativa di protesta di Sabino Armagno, l’uomo di 75 anni, che da stamattina è incatenato davanti alla sede dell’ex ospedale della città per chiedere la revoca dell’annunciata sospensione dei turni notturni nel punto fisso medicalizzato Set 118.

    Per Malcangio l’assise consiliare del 14 gennaio “sarà l’occasione per confrontarci e dialogare relativamente allo stato dell’arte, con l’auspicio che la commissaria straordinaria della Asl Bat, Tiziana Dimatteo, risponda positivamente all’invito a lei inoltrato nei giorni scorsi, fornendo le risposte a quanto chiesto”.

Il primo cittadino di Canosa ricorda anche la lettera inviata a Dimatteo e al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, e scritta assieme al sindaco di Trani Amedeo Bottaro, è servita a “manifestare la profonda preoccupazione e il disappunto per gli ulteriori disagi per i cittadini”. “Come sindaco – annuncia – continuerò in ogni sede a far sentire la nostra voce e a tutelare il diritto alla salute dei canosini”.

ANSA

