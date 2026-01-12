Edizione n° 5943

Home // Cronaca // Taranto, uccisi due cani di quartiere: Brambilla: “Atto di crudeltà senza precedenti”

TARANTO CANI Taranto, uccisi due cani di quartiere: Brambilla: “Atto di crudeltà senza precedenti”

Due cani di quartiere, Billy, un maschio simil pastore tedesco, e Nina, una femmina simil maremmana, sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco

Taranto, uccisi due cani di quartiere: Brambilla: "Atto di crudeltà senza precedenti"

Cani uccisi a Taranto - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia a Taranto, dove due cani di quartiere, Billy, un maschio simil pastore tedesco, e Nina, una femmina simil maremmana, sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco. Entrambi erano socievoli e innocui, e vivevano sotto la cura di una volontaria del Comune.

Billy è stato ferito gravemente il 6 gennaio sulla strada provinciale 90, colpito ripetutamente al muso. Nonostante i tentativi di salvarlo presso la clinica veterinaria di Castellaneta, è morto il giorno successivo. Nina è stata ritrovata morta ieri, a breve distanza dal luogo in cui Billy era stato colpito.

Commentando l’accaduto, Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e autrice della legge che inasprisce le pene per i reati contro gli animali, ha dichiarato: «Si tratta di un atto di crudeltà senza precedenti. La Lega presenterà denuncia e si costituirà parte civile, chiedendo che i responsabili siano puniti secondo il secondo comma dell’art. 544 bis del Codice penale, come modificato dalla legge Brambilla, per aver ucciso con l’intento di prolungare la sofferenza».

Brambilla ha aggiunto: «I fatti lasciano supporre due vere e proprie esecuzioni, compiute con l’intento di prolungare il dolore degli animali. La legge prevede da uno a quattro anni di reclusione e una multa da 10 mila a 60 mila euro per questa fattispecie». L’auspicio è che le indagini in corso facciano piena luce sull’accaduto e portino a giustizia i responsabili.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO