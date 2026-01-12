Tariffe telefoniche, aumenti in arrivo nel 2026: rincari fino a 60 euro all'anno

È in arrivo una nuova stangata sulle tariffe telefoniche, sia fisse sia mobili. Nel 2026 le famiglie italiane pagheranno dai 12 ai 60 euro in più all’anno per ogni utenza. A calcolare quale sarà la spesa effettiva è il Codacons. Ci sono diversi fattori a giustificare i rincari del nuovo anno: un po’ l’adeguamento all’inflazione e un po’ la fine della cosiddetta ‘guerra dei prezzi’ che negli scorsi anni ha portato al ribasso le tariffe. A questi elementi si aggiunge la necessità di investimenti in tecnologie.

Tutte ragioni per cui i principali operatori telefonici hanno fatto scattare una serie di ritocchi verso l’alto sulle diverse offerte a partire da gennaio. “Le principali compagnie telefoniche hanno comunicato aumenti tariffari -riporta il Codacons – che vanno da un minimo di 1 euro al mese a un massimo di 5 euro al mese, a seconda dell’offerta sottoscritta”.