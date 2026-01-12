Le università private che offrono corsi di Medicina hanno iniziato a muoversi con anticipo: stanno uscendo bandi e date dei test di ammissione per il 2026, sia per i percorsi in italiano (Medicina e Odontoiatria) sia per quelli in inglese. A differenza del sistema pubblico, ogni ateneo privato gestisce in autonomia prove, regole e tempistiche.

Secondo quanto riportato da Studenti.it, i test delle private restano indipendenti rispetto alle novità previste per le statali e non fanno riferimento al cosiddetto “semestre filtro”, confermando una linea già seguita negli anni passati. Il risultato è un quadro più “prevedibile” per chi vuole pianificare con largo anticipo: date fissate, procedure definite e bandi già disponibili in diversi casi.

Medicina e Odontoiatria in italiano: le date già pubblicate

Per i corsi in italiano, alcune università hanno già indicato i giorni delle prove, mentre altre sono in attesa di pubblicare i bandi ufficiali. Ecco le prime scadenze segnalate da Studenti.it:

Campus Bio-Medico (Roma): 20 febbraio 2026

LUM (Bari): 26 e 27 febbraio 2026

LUM (Bari): 26 e 27 marzo 2026

Gli altri atenei, spiega la stessa fonte, dovrebbero pubblicare i bandi “a breve” con le rispettive date.

Medicina in inglese 2026: i test delle private

Anche per i corsi in inglese le università private confermano un percorso autonomo, con prove e calendari separati. Tra le date già comunicate:

San Raffaele (Milano): 14 febbraio 2026

San Raffaele (Milano): 14 marzo 2026

Cattolica (Roma): 25 marzo 2026

Campus Bio-Medico (Roma): 19 febbraio 2026

Il punto: private già pronte, statali in attesa

Il dato che emerge è il disallineamento tra i due sistemi: mentre per le università statali permane incertezza su modalità e calendario, le private stanno già offrendo indicazioni utili a chi vuole organizzarsi per tempo.

Fonte: Studenti.it (testo rielaborato in forma giornalistica).