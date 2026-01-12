Troia, dopo 15 anni riapre la Biblioteca comunale “Marasca”

Dopo 15 anni di chiusura, la Biblioteca comunale “Francesco Paolo Marasca” di Troia riapre al pubblico, accogliendo studenti, famiglie e cittadini in uno spazio che unisce cultura, gioco e creatività. L’inaugurazione ha visto un bagno di folla e un importante parterre istituzionale, confermando l’entusiasmo della comunità e l’impegno del Comune a coinvolgere i giovani nelle scelte culturali.

Il progetto nasce dal Bilancio partecipativo dei Ragazzi, che aveva visto gli studenti scegliere come priorità la riapertura di un luogo bibliotecario e ludico-creativo. La nuova Biblioteca, ora Spazio Ludico Creativo, sarà aperta dal lunedì al sabato, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Tra le novità del design, il logo che richiama il Rosone di Troia e l’installazione artistica “L’albero narratore” realizzata da Paolo Grenzi e Paolo Lops.

Tra gli interventi istituzionali, l’onorevole Giandonato La Salandra ha sottolineato come le biblioteche siano luoghi di piacere della conoscenza e di esperienze emotive, mentre il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha ricordato l’importanza di investire nei presidi di cultura, socialità e legalità, soprattutto nelle aree periferiche.

La consigliera regionale e assessora alla Cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace, ha definito la Biblioteca un luogo d’incontro e crescita comunitaria, fondamentale in una provincia a rischio spopolamento. Il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha evidenziato come il progetto sia nato dalla scelta dei giovani, con fondi extra investiti per realizzare l’obiettivo, invitando gli studenti a vivere e valorizzare il nuovo spazio. La vicesindaca e assessora alla Cultura, Dina Pillo, ha aggiunto che l’iniziativa dimostra come la cultura sia concreta e partecipata, con la volontà di rendere la biblioteca aperta al dialogo e alle idee.

La Biblioteca sarà gestita dall’aps Mira, con 15 anni di esperienza nella fruizione pubblica dei beni culturali, e ospiterà laboratori, letture animate, attività didattiche e progetti inclusivi, compresi percorsi per bambini e persone con disabilità. Il contenitore offrirà esperienze formative innovative attraverso teatro, laboratori scientifici, attività tattili e didattica interdisciplinare, in collaborazione con la rete delle biblioteche del Polo Biblio Museale “La Magna Capitana” di Foggia.

Tra i progetti in programma c’è anche “Crescere oltre le vette”, dedicato a combattere la povertà educativa e rivolto ai bambini del territorio, con attività formative tra tradizione e innovazione realizzate da Puglia Senza Ostacoli e Gagliarda aps.

La riapertura della Marasca segna così il ritorno di un centro culturale, sociale e creativo che rappresenta una porta aperta sulla conoscenza e sulla comunità per l’intero territorio di Troia.