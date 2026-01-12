Edizione n° 5943

CRANS-MONTANA NEXOBRID // Crans-Montana, emergenza farmaci per i feriti: il Nexobrid carente in Italia
12 Gennaio 2026 - ore  08:42

SPACCATA FOGGIA // Foggia, assalto notturno in centro: furto con spaccata ai danni di “Bike e Co”
11 Gennaio 2026 - ore  10:47

Troia, dopo 15 anni riapre la Biblioteca comunale "Marasca". Entusiasmo

TROIA BIBLIOTECA Troia, dopo 15 anni riapre la Biblioteca comunale “Marasca”. Entusiasmo

Il progetto nasce dal Bilancio partecipativo dei Ragazzi, che aveva visto gli studenti scegliere come priorità la riapertura di un luogo bibliotecario

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Dopo 15 anni di chiusura, la Biblioteca comunale “Francesco Paolo Marasca” di Troia riapre al pubblico, accogliendo studenti, famiglie e cittadini in uno spazio che unisce cultura, gioco e creatività. L’inaugurazione ha visto un bagno di folla e un importante parterre istituzionale, confermando l’entusiasmo della comunità e l’impegno del Comune a coinvolgere i giovani nelle scelte culturali.

Il progetto nasce dal Bilancio partecipativo dei Ragazzi, che aveva visto gli studenti scegliere come priorità la riapertura di un luogo bibliotecario e ludico-creativo. La nuova Biblioteca, ora Spazio Ludico Creativo, sarà aperta dal lunedì al sabato, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Tra le novità del design, il logo che richiama il Rosone di Troia e l’installazione artistica “L’albero narratore” realizzata da Paolo Grenzi e Paolo Lops.

Tra gli interventi istituzionali, l’onorevole Giandonato La Salandra ha sottolineato come le biblioteche siano luoghi di piacere della conoscenza e di esperienze emotive, mentre il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha ricordato l’importanza di investire nei presidi di cultura, socialità e legalità, soprattutto nelle aree periferiche.

La consigliera regionale e assessora alla Cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace, ha definito la Biblioteca un luogo d’incontro e crescita comunitaria, fondamentale in una provincia a rischio spopolamento. Il sindaco di Troia, Francesco Caserta, ha evidenziato come il progetto sia nato dalla scelta dei giovani, con fondi extra investiti per realizzare l’obiettivo, invitando gli studenti a vivere e valorizzare il nuovo spazio. La vicesindaca e assessora alla Cultura, Dina Pillo, ha aggiunto che l’iniziativa dimostra come la cultura sia concreta e partecipata, con la volontà di rendere la biblioteca aperta al dialogo e alle idee.

La Biblioteca sarà gestita dall’aps Mira, con 15 anni di esperienza nella fruizione pubblica dei beni culturali, e ospiterà laboratori, letture animate, attività didattiche e progetti inclusivi, compresi percorsi per bambini e persone con disabilità. Il contenitore offrirà esperienze formative innovative attraverso teatro, laboratori scientifici, attività tattili e didattica interdisciplinare, in collaborazione con la rete delle biblioteche del Polo Biblio Museale “La Magna Capitana” di Foggia.

Tra i progetti in programma c’è anche “Crescere oltre le vette”, dedicato a combattere la povertà educativa e rivolto ai bambini del territorio, con attività formative tra tradizione e innovazione realizzate da Puglia Senza Ostacoli e Gagliarda aps.

La riapertura della Marasca segna così il ritorno di un centro culturale, sociale e creativo che rappresenta una porta aperta sulla conoscenza e sulla comunità per l’intero territorio di Troia.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

