Foggia, tentato furto di autovettura: fermati due rumeni

Foggia – ARRESTATI due rumeni nella giornata di ieri, da parte di personale dell’UPGSP in collaborazione con la sezione Reparto prevenzione crimini della Questura di Foggia, con l’accusa di tentato furto aggravato di autovettura. Si tratta di Marius Claudiu Druiu, nato Romania, classe 1986 e Dumitru Ionel Dichel, nato Romania, cl. 1988, per tentato furto aggravato di autovettura.– Personale della Polizia Ferroviaria di Foggia ha invece arrestato il 33enne Leo Ivano, nato a Foggia, cl. 1978 per evasione dagli arresti domiciliari.Arrestato anche – a cura di personale della Squadra Mobile – Scopece Sebastiano, nato Foggia, cl. 1981 in esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare. Dalla Questura notizia anche di una denuncia per furto porto di coltello di genere proibito; a cura Ufficio Immigrazione 2 denunce per false attestazioni sulla identità personale.– Il locale Commissariato Lucera ha invece arrestato raico Nicola, n. Lucera, cl. 1961 per tentato furto.Redazione Stato, riproduzione riservata