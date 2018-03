Cade masso di “2 metri cubi”, chiusa SS89 a Mattinata

Di:

Mattinata – L’ANAS comunica che, a causa della caduta di un masso di circa 2 metri cubi sulla sede della strada stradale 89 “Garganica“, in corrispondenza del km 139,950, nel territorio di Mattinata (FG), il traffico è provvisoriamente interdetto dal km 107,200 al km 145,250.

Il provvedimento è stato adottato dall’Anas in misura cautelare, in considerazione dei precedenti verificatisi nella zona limitrofa, nelle more di una ricognizione sulla pendice che è stata già disposta nelle prossime ore.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale (Lato Mattinata) in corrispondenza del km 145,250, in prossimità di area d’incrocio in ingresso a Mattinata, e (Lato Vieste) in corrispondenza del km 107,200, in prossimità dell’incrocio per il Cimitero di Vieste. La circolazione è garantita dalla strada provinciale 53.

Sul posto è presente il personale dell’Anas per coordinare le operazioni di chiusura ed installazione segnaletica.

Redazione Stato