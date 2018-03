Avvio progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020

L'assessore Noemi Frattarolo (FROM FACEBOOK)

Manfredonia, 12 febbraio 2018. L’Ambito territoriale di Manfredonia, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 2324 del 28.12.2017, dà avvio al percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020. Tutti i cittadini, le scuole, gli enti del terzo settore, le parrocchie, le associazioni, le organizzazioni di volontariato ed altri gruppi informali, le cui attività sono svolte nei Comuni di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta, facenti parte dell’Ambito territoriale di Manfredonia, potranno esprimere il proprio interesse per partecipare ai tavoli di progettazione partecipata, per la stesura del Piano Sociale di Zona, mediante la compilazione e la trasmissione, entro lunedì 19 febbraio 2018, dell’apposita manifestazione d’interesse. I tavoli di progettazione partecipata, come previsto dall’art. 16 del Regolamento regionale n. 4/2007 e dagli articoli 4, comma 2, e 19 della L.R. n. 19/2006, si svolgeranno per la aree tematiche e nei giorni di seguito elencati:

· Tavolo 1: Area socio-educativa (minori e servizi educativi per la prima infanzia – famiglie – contrasto alla violenza di genere) – martedì 20 febbraio 2018, ore 16.00, presso Ufficio di Piano;

· Tavolo 2: Area socio-assistenziale (welfare d’accesso – povertà – immigrazione – inclusione socio-lavorativa) – giovedì 22 febbraio 2018, ore 16.00, presso Ufficio di Piano;

· Tavolo 3: Area socio-sanitaria (disabilità – anziani – salute mentale – dipendenze) – martedì 27 febbraio 2018, ore 16.00, presso Ufficio di Piano. Ogni soggetto può partecipare ad uno o più tavoli di lavoro. E’ possibile anticipare il proprio intervento, registrandolo su apposito modulo, che potrà essere consegnato all’avvio di ciascun tavolo.

Tutti i modelli sono scaricabili sui siti istituzionali di ciascun Comune dell’Ambito. Le manifestazioni d’interesse potranno essere inviate a ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it o consegnate direttamente all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Manfredonia, in via San Lorenzo 47, a Manfredonia. Per ulteriori informazioni:

Ufficio di Piano – 0884.519631 – 687.

