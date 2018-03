Candela, morte Claudio Onorato “Intensificare indagini”

Di:

Foggia. ”Da Cittadino Italiano, rinnovo comunque la fiducia nelle Alte Istituzioni e nella Polizia Giudiziaria che indubbiamente eseguirà al meglio il suo lavoro per portare alla luce la verità e la realtà dei fatti, assicurando alla giustizia eventuali colpevoli ed evidenziando di fatto l’incompatibilità tra alcuni personaggi e la loro presenza nei pubblici uffici”. E’ quanto scrive un cittadino residente a Milano in una nota firmata inviata alle autorità competenti, in seguito alla pubblicazioni di articoli relativi alla morte di Claudio Onorato, “31 anni residente a Candela (FG), il quale ha denunciato alla Questura di Foggia un feroce pestaggio subito da alcuni suoi concittadini in data 6 gennaio 2018 al seguito del quale, dopo ulteriori minacce e vessazioni, il ragazzo si è tolto la vita impiccandosi in data 4 febbraio”.

“Lo sconforto più grande è intendere dalla stampa e dai conoscenti del ragazzo, che le istituzioni locali, da quelle ecclesiastiche a quelle laiche e militari, fossero a conoscenza degli eventi e dello stato delle cose: nonostante questa premessa, nulla sembrerebbe essere stato fatto per garantire la sicurezza e l’incolumità di questo ragazzo. Riesce difficile credere il contrario, trattandosi di un paese costituito da circa 2800 persone, per lo più parenti o conoscenti tra loro.

“Se ciò venisse confermato dalle indagini attualmente in corso, vi sarebbe il rammarico del mancato intervento da parte di tutti, in primis del primo cittadino che, va ricordato, ha il dovere legale e morale di garantire la sicurezza e la salvaguardia di ogni singolo concittadino”.

“Si informa altresì che sono state avviate, da parte di decine di volontari, iniziative a maggior tutela della trasparenza in merito allo specifico caso coinvolgendo le principali associazioni antimafia, anti violenza e di prevenzione al suicidio presenti sul territorio italiano. Insieme a queste realtà, verrà oggi costituito apposito comitato che si avvarrà di azioni di sindacato ispettivo da presentarsi nelle più opportune sedi, ivi compreso il Parlamento Italiano”.

