Comune Manfredonia, interessi passivi per anticipazioni di tesoreria

ESTERNO PALAZZO SAN DOMENICO, SEDE COMUNE DI MANFREDONIA - ph raffaele salvemini

Manfredonia, 12 febbraio 2018. CON recente determina del Comune di Manfredonia, è stata impegnato l'importo di € 84.750,14 a favore della Banca Popolare di Milano – Filiale di Manfredonia, per gli interessi debitori maturati a tutto il 31/12/2017 sul conto anticipazione di tesoreria, con imputazione al Cap. PEG 1430 "Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria" del Bilancio dell'esercizio finanziario 2017. E' stato accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, di cui all'art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

