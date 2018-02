Comune Manfredonia, queste le somme impignorabili

Di:

Manfredonia, 12 febbraio 2018. ”SOMME IMPIGNORABILI” del Comune di Manfredonia: con recente delibera, la Giunta comunale sipontina ha deliberato di destinare:

– al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 1° semestre 2018 tutte le risorse finanziarie ”libere” che l’Ente possedesse alla data del 1° gennaio 2018, nonché tutte le risorse future fino alla concorrenza dell’importo di Euro 3.549.158,00;

– al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 1° semestre 2018, tutte le residue risorse finanziarie “libere” eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, che l’Ente possedesse alla data del 1° gennaio 2018, nonché tutte le risorse future fino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.030.000,00;

– per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, tutte le residue risorse finanziarie “libere” che l’Ente possedesse alla data del 1° gennaio 2018, nonché tutte le risorse future, all’espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993, ove sono stati inseriti tutti gli impegni finanziari di parte corrente assunti con formali atti deliberativi o perché considerati tali in forza dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs 267/00 nonché le altre somme che l’Amministrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre per i servizi indispensabili fino alla concorrenza dell’importo di Euro 10.050.000,00.

E’ stato inoltre disposto che “tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti, secondo l’ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico”.

E’ stato precisato, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente utilizzabili in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000.

E’ stato disposto che “tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all’uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo”.

Atto in allegato

n031 del 09022018

Redazione StatoQuotidiano.it