Daily Mail: elogio della Puglia

Manfredonia, 12 febbraio 2018. Il Daily Mail, tabloid inglese di fama internazionale, dimostra ancora una volta di avere un debole per la Puglia: infatti è di oggi un articolo dello stesso tabloid in cui si elogia non solo la già affermata bellezza della Puglia ma anche la convenienza economica si si decide di trascorrerci le vacanze.

“Una cena ad Ostuni vi costa 30 euro all’incirca quasi come un antipasto a Firenze…la Puglia è la nuova Toscana”, dice letteralmente il giornalista del Daily Mail; il giornalista inglese continua ancora nella descrizione dei posti in cui hanno soggiornato (Lecce, Cisternino, Ostuni, etc…)paragonandoli ad angoli di paradiso, quindi non solo divertimento e comfort ma anche storia e cultura a portata di mano e buon cibo di ottima qualità.

Conclude : “Questa regione potrebbe crescere ancora in popolarità ma si aggrappa ancora ai suoi modi collaudati”.

Libera Maria Ciociola

(fonte: lagazzettadelmezzogiorno)