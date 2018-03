Daniel Pennac a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 12 febbraio 2018. Lunedì 19 febbraio alle 21.00 il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ospiterà il quinto appuntamento della Stagione di Prosa della Città di Manfredonia – Stasera esco anch’io –, uno dei più attesi del Cartellone, che vedrà DANIEL PENNAC, in scena insieme alla celebre fumettista e amica FLORENCE CESTAC, col suo nuovo spettacolo UN AMORE ESEMPLARE.

“Quando avevo otto anni conobbi questa coppia e a loro storia d’amore. Ne rimasi incantato, poi da grande decisi di raccontarli, per spiegare come l’amore porti con sé qualcosa di sovversivo nei confronti delle pressioni sociali, culturali e familiari“. Così Daniel Pennac raccontando il lungo percorso da cui nace “Un amore esemplare”, la pièce teatrale – che nasce dal fumetto “Un amour exemplaire” – scritta dallo stesso Pennac e disegnata da Florence Cestac.

Un evento eccezionale portato in scena dalla regista Clara Bauer, che ha già firmato lo spettacolo “Journal d’un corps”, ospitato con straordinario successo a Manfredonia nel 2015.

Lo spettacolo è una coproduzione Compagnie Mia/Parigi, Il Funaro/Pistoia, Laila/Napoli e Comicon/Napoli. In scena accanto a Pennac e a Florence Cestac gli attori Ludovica Tinghi e Massimiliano Barbini, per un gioco teatrale tra racconto, fumetto e musiche originali di Alice Pennacchioni, che arriva direttamente dalle pagine di questa magnifica bande dessinée ancora inedita in Italia.

Un amore esemplare è inserito nel Cartellone della Stagione di Prosa della Città di Manfredonia grazie alla sinergia da anni in corso con la compagnia Bottega degli Apocrifi, che programma lo spettacolo all’interno del Progetto Teatri del Gargano, sostenuto da Regione Puglia tramite l’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014)– FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia”)

I SETTORE intero € 14,00 / ridotto € 12,00

II SETTORE + GALLERIA intero € 12,00 / ridotto € 10,00

Riduzioni per: under 25 anni, over65 anni, associati FITA Puglia, ai gruppi di almeno 8 componenti

BIGLIETTO UNDER 19 – II SETTORE + GALLERIA € 7,00

Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla” Manfredonia

la biglietteria del Teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 (dalle 17.00 nei giorni di spettacolo)

0884.532829 – 335.244843