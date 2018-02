Foggia, impresa a Palermo: è festa

Di:

Foggia. IMPRESA del Foggia di Stroppa a Palermo: 2-1 il risultato finale per gli ospiti.

Un rigore di Nestorovski al 20′ del secondo tempo non basta infatti al Palermo per superare i rossoneri: Duhamel e Kragl ribaltano il punteggio dopo l’espulsione di Coronado (24′ della ripresa). Nel primo tempo, numerosi i tentativi dei rosanero di passare in vantaggio: con Gnahorè, Aleesami in primis.

Nella ripresa un tocco di mano di Agnelli nella propria area provoca il penalty per i padroni di casa, realizzato da Nestorovski (20′).

Poi l’episodio che cambia la gara: al 24′ un duro intervento di Coronado su Gerbo fa estrarre il cartellino rosso dall’arbitro Abbattista.

Il Foggia spinge allora e pareggia con Duhamel al 33′. Passano 6 minuti e Kragl sigla il sorpasso.

Per i rosanero a tre minuti dal tempo regolamentare traversa colpita da Nestorovski.