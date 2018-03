Foggia, prof aggredito “Davanti agli alunni non ho reagito”

Di:

Foggia. La scuola Murialdo ha in programma per oggi un consiglio d’istituto ed un incontro con altre scuole per discutere della violenta aggressione subita dal docente e collaboratore del dirigente scolastico qualche giorno fa, in una mattina di lezioni che sembrava dovesse essere come le altre. Si sta pensando di organizzare un corteo per domenica prossima con la partecipazione di alunni, genitori, personale scolastico al completo.

“La scuola deve farsi sentire, alzare la voce- dice Gabriella Grilli, dirigente del Liceo Volta, scuola polo per la formazione di ambito- non è possibile che un insegnante non può rimproverare un alunno e che un genitore possa aggredire in questo modo, è pura follia, il docente è un pubblico ufficiale.

Ormai i genitori sono i sindacalisti dei figli mentre una volta prendevano le parti dell’insegnante. Noi auspichiamo la collaborazione fra scuola e famiglia, se non c’è il nostro lavoro rischia di venire vanificato. Questo genitore è un caso isolato, in ogni caso sono episodi che vanno puniti in maniera esemplare”.

Il docente stava entrando in classe dopo la campanella di inizio delle lezioni, gli alunni hanno assistito alle scena: “Erano sconvolti- dice il vicepreside aggredito- io sono stato docente anche nel prendere botte senza reagire, siamo la scuola che organizza corsi di legalità, sabato prossimo avremo un incontro con il procuratore della repubblica, organizziamo lezioni contro il bullismo, presenteremo a breve il libro ‘Il mappamondo magico’ sulla solidarietà ai bambini nel mondo.

Parliamo tanto di questo e poi…l’alunno è ancora in prima media, ci sono altri due anni e mezzo insieme”, aggiunge il vicepreside a proposito del bambino che sarebbe all’origine del gesto paterno.

“Sono contento della solidarietà di tutti, ricevo lettere dalle scuole, telefonate dalla dirigente dell’Istituto scolastico provinciale, dagli amici”. Dopo l’arrivo in pronto soccorso del docente, con trauma cranico e addominale per 30 giorni di prognosi, nella scuola è arrivata la polizia per gli accertamenti del caso, con la massima disponibilità di tutti a testimoniare su quanto avvenuto.

A cura di Paola Lucino, Foggia 12 febbraio 2018

Ministra Istruzione su aggressione a Foggia di un v.preside. (ANSA) – ROMA, 12 FEB – “Quelli di Foggia sono fatti gravi. La violenza fisica o verbale non è mai tollerabile. E lo è ancor meno quando si verifica all’interno di una scuola”. Questa la presa di posizione della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli relativamente all’episodio che ha riguardato un docente, vice del dirigente scolastico dell’Istituto ‘L. Murialdo’ di Foggia, aggredito sabato scorso da un genitore. Si tratta, aggiunge Fedeli, “del luogo dove alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi dobbiamo insegnare il rispetto dell’altro, la convivenza civile. Tutti temi su cui la comunità educante sta facendo sforzi enormi”. Nel frattempo la ministra ha fatto sapere di aver contattato l’insegnante per manifestargli la propria vicinanza e quella del Ministero.