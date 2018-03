L’ASD Salvemini cala il tris: Carpino ko

Di:

Manfredonia. Con il prezioso 1-3 in casa del Carpino, firmato da una doppietta del fantasista Matteo Santoro e dalla rete di Trimigno, la squadra di mister Rinaldi tiene il passo al Foggia Incedit portandosi al secondo posto in classifica con 29 punti. La prossima giornata vedrà la squadra rispettare il turno di riposo per poi riprendere con un macht casalingo contro il San Giovanni Rotondo.

Il filo conduttore della partita vede i sipontini protesi in avanti alla ricerca del gol e i carpinesi ben chiusi in difesa, ma sempre pronti a ripartire.

Gara piuttosto combattuta e nervosa, giocata su di un campo al limite della praticabilità, con la Salvemini che domina la prima frazione, infatti all’8’ del primo tempo è Matteo Santoro a sbloccare il risultato portando la sua squadra in vantaggio con un gran tiro dal limite dell’area.

Al 11’ del primo tempo l’arbitro Forcella assegna un rigore a favore della Salvemini per fallo netto in area, dal dischetto si presenta Matteo Santoro che spiazza il portiere di casa,siglando la sua personale doppietta.

Il Carpino reagisce d’orgoglio e dà il meglio di sè nella parte finale del 1° tempo, mettendo a segno la rete dell’1-2 scaturita da un’accesa mischia in area.

Nella ripresa il gioco si fa molto piu’ spezzettato e la partita piu’ nervosa, con la squadra di casa che prova a chiudere tutti i varchi alla compagine sipontina che a sua volta pecca in area avversaria con una manovra troppo lenta e prevedibile.

La Salvemini a metà del secondo tempo ricomincia a martellare l’area dei carpinesi e questa volta calando il tris al Carpino al 22’ su cross perfetto dalla destra di Di Trani che serve magistralmente Trimigno e palla nel sacco.

I carpinesi dopo essere rimasti in nove uomini a causa di due espulsioni e nervosi per la sconfitta a pochi minuti dal termine della gara, credono bene di infierire contro l’arbitro Forcella che decreta la fine della partita.

A seguito di quanto avvenuto oggi in campo, La Salvemini esprime tutta la sua solidarietà all’arbitro Alessio Forcella per il comportamento aggressivo da parte dei padroni di casa e allo stesso tempo prende le distanze da chi si nasconde dietro una squadra di calcio per seminare violenza.

Area Comunicazione Salvemini

Stefania Consiglia Troiano