Manfredonia. Convocazione iscritti Gruppo comunale di Protezione Civile

Manfredonia. E’ stata convocata alle ore 17.00 di lunedì prossimo, 19 febbraio 2018, la riunione dell’assemblea degli iscritti al Gruppo comunale di Protezione Civile, presso l’auditorium “C. Serricchio” di Palazzo Celestini, in corso Manfredi 22. I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:

· Manifestazione di interesse nel proseguire come volontario di Protezione Civile;

· Organizzazione corso base volontari;

· Programmazione attività 2018. "Data l'importanza e la priorità degli argomenti da trattare – scrive il dirigente Antonicelli – si invitano tutti gli interessati ad essere presenti, per permettere al Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Manfredonia di potersi attivare nella propria interezza e con tutte le competenze professionali di cui è formato". "L'assenza di qualsiasi cenno sarà inteso come rinuncia a far parte del succitato Gruppo", conclude.

