DON CIOTTI A FOGGIA (IN MEMORIA DI MARCONE) PH ENZO MAIZZI - 31.03.2016

Di:



Manfredonia. Venerdì 16 febbraio 2018, dalle ore 08:45 alle ore 12:15, presso l’auditorium dell’ITE TONIOLO Manfredonia, studenti e studentesse dell’ITE TONIOLO e dell’I.C. “Giordani-De Sanctis”, incontreranno Don Ciotti, presidente dell’associazione “Libera”, per dibattere sul tema: “Legalità e Sviluppo”. Il Dirigente Scolastico Prof. Pellegrino Iannelli Manfredonia, incontro al Toniolo con Don Ciotti ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.