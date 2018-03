Mariangela 18 anni di Manfredonia “Ecco il mio Sanremo”

IMMAGINE INVIATA CON IL TESTO

Manfredonia, 6 febbraio 2018. “Ho partecipato a Sanremo fashion Music per acconciare delle splendide modelle. E’ una sfilata molto importante che è coincisa con la settimana del festival”. E’ quanto ha detto a StatoQuotidiano Mariangela Rucci, parrucchiera 18enne di Manfredonia. L’evento collaterale al festival ha presentato momenti di musica e moda, condotti dalla bella Veronica Maya. fotogallery











