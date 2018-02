Mirra “Sui concorsi al Comune Metta in confusione”

Di:

Cerignola. «Mi servirebbe un corso in cafonaggine e volgarità spinta per avere un dialogo alla pari con il Sindaco Franco Metta. Ma rinuncio volentieri e mi limito a dire la mia pubblicamente». Commenta così la consigliera Annamaria Mirra le poco felici parole de sindaco Metta sullo streaming per i concorsi al Comune di Cerignola.

«La trasparenza e la pubblicità della prova orale sono garantite dal fatto che avvengono a porte aperte! La diretta streaming non farebbe altro al massimo che potenziare ed amplificare la pubblicità raggiungendo di fatto molte più persone. Inoltre non è da trascurare la preoccupazione, esternata anche dal vicesindaco Rino Pezzano, relativa alla imprevedibilità e difficoltà di controllo degli effetti che ne deriverebbero».

«Ciò che invece è strumento che assicura di per se il rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza -sostiene la Mirra- è l’estrazione a sorte delle domande della prova orale da sottoporre ai candidati, come normativamente previsto».

«Ma l’accertamento dei principi di trasparenza a valle non ci garantisce che a monte il tutto sia avvenuto secondo correttezza e buona fede. È a monte che vengono scelti i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative. Ed è a monte che resto basita su come i “dirigenti” abbiano inserito, ai fini della valutazione dei curricola, solo l’ultimo anno di esperienza lavorativa penalizzando di fatto tantissimi candidati con esperienza pluriennale nei settori di interesse! Ma si sa ” la politica “, come asserisce il Sindaco, non c’entra nulla!».

«Ad ogni modo, -conclude la consigliera- ricordo ai cittadini e ai partecipanti non ammessi alla prova orale , qualora pensino di aver subito una errata valutazione dei propri titoli, che è loro DIRITTO accedere agli atti e, se il caso, ricorrere alle competenti autorità giudiziarie .Tanto dovevo a TUTTI i cittadini della mia città .