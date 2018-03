immagine in allegato al testo

Di:



Monte Sant’Angelo, 12 febbraio 2018. A Monte Sant’Angelo continua la marcia della squadra di calcio a 5 trasportata dal calore del pubblico del palazzetto e dall’entusiasmo di un intero paese. Sabato scorso, gli uomini allenati da mister Ciliberti e dal vice Lauriola hanno conquistato la sesta vittoria consecutiva battendo in trasferta il Torremaggiore con il risultato di 7 a 0. Con questa vittoria la squadra montanara, capitanata da Ortuso e composta dagli uomini di esperienza come Ese, Castriotta P. , Castriotta L.,Altavilla, Totaro, Rinaldi, e dai giovanissimi Ortuso e Mazzamurro, ha raggiunto il terzo posto con un solo punto di distacco dal Nettuno e tre punti dalla capolista San Ferdinando. Gli innesti di gennaio di Azzarone, Simone e Rignanese hanno permesso di sostituire al meglio gli infortunati Orbelli, Barbone e d’Errico. Con il miglior attacco e la seconda miglior difesa e con il capocannoniere del girone (Ortuso), la squadra dell’Arcangelo sta rispettando le attese di inizio stagione con un campionato di vertice e con un secondo posto nella classifica disciplina che ancora una volta contraddistingue la società del presidente Renzulli e del vice Presidente Ciliberti. Lo staff tecnico composto da Ferrantino, Libergolis, Gatta, Schiavone, Ciociola, Sacco, Cavallaro, Rollo, Rignanese, La Torraca, Quitadamo, d’Errico, Lauriola, L. Renzulli si sta dimostrando coeso e sempre pronto ad organizzare iniziative durante le partite in casa. Prossimo appuntamento sabato alle ore 16:00 al Palazzetto dello Sport di Monte Sant’Angelo contro il Deportivo Giovinazzo. Monte Sant’Angelo: Un entusiasmo chiamato Futsal ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.