Vieste, 12 febbraio 2018. I Carabinieri della Tenenza di Vieste, appartenenti al Comando Compagnia di Manfredonia, hanno tratto in arresto il pluripregiudicato 34enne Stefano Langi, ritenuto elemento contiguo al locale gruppo criminale operante sul territorio garganico. L’uomo è stato rintracciato dagli uomini dell’Arma di Vieste nel comune garganico, tratto in arresto e sottoposto alla misura detentiva domiciliare. Resosi responsabile nel tempo di svariati gravi reati, per lo più furti aggravati, spaccio di sostanze stupefacenti ed altro, questa volta è chiamato a scontare un provvedimento emesso gli ultimi giorni dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, per il quale dovrà espiare una pena residua definitiva pari a otto mesi e diciassette giorni di reclusione, oltre al recupero di una multa pari a 468 euro per svariati reati commessi fino all’anno 2012. Al termine delle formalità, Langi è stato ristretto nella propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante. Pluripregiudicato di Vieste arrestato per residuo pena ultima modifica: da

