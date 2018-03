LOGO "POTERE AL POPOLO" MANFREDONIA

Manfredonia. ”Cari On. Michele Bordo e Consigliere Regionale Giandiego Gatta, leggiamo i vostri comunicati in cui vi dichiarate sempre a difesa della legalità e delle istituzioni. Purtroppo, all’atto pratico, non lo siete visto il comportamento scorretto dei vostri partiti e coalizioni nella gestione e nell’uso degli spazi elettorali. In questi giorni, entrambi state monopolizzando tali spazi,occupando non solo quelli che vi spettano ma utilizzando in modo irrispettoso anche gli spazi riservati agli altri candidati e partiti dimostrando così una scarsa sensibilità democratica (…). Vi chiediamo, pertanto, di rispettare gli spazi elettorali, dando per primi l’esempio ed inviando, magari, i vostri attacchini a coprire o ad eliminare i manifesti elettorali abusivamente affissirispettando in tal modo le regole. In caso contrario, sarà una prima prova agli occhi della gente, della scarsa credibilità delle vostre proposte ancor meno credibili quando parlerete di lotta alle mafie, alla corruzione ed alle illegalità”. Potere al Popolo – Manfredonia fotogallery





Potere al popolo Manfredonia "Gatta e Bordo, state monopolizzando spazi elettorali"

