Rifiuti, traffico tra Puglia e Africa-Mo

Un momento dell'operazione che ha portato ad arresti e sequestri da parte del Nucleo speciale di intervento della Guardia Costiera nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma per stroncare un traffico di rifiuti pericolosi diretti, via mare, dall'Italia verso paesi esteri. Roma, 11 ottobre 2017. ANSA/ UFFICIO STAMPA GUARDIA COSTIERA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++