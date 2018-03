CONSIGLIO COMUNALE SAN SEVERO (ARCHIVIO)

Di:



San Severo. Mercoledì 14 febbraio alle ore 16:30 presso la Biblioteca Comunale “A. Minuziano” verrà presentata al mondo professionale della città la bozza del nuovo Regolamento Edilizio, redatto sulla base del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia. Il lavoro di elaborazione della bozza è stato portato avanti con il coinvolgimento degli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi e dei Geometri, attraverso una Commissione tecnica costituita da funzionari dell’Area Urbanistica e Attività Produttive e da professionisti indicati dai medesimi Ordini Professionali, con il coordinamento del Dirigente dell’Area Urbanistica e Attività Produttive ing. Benedetto E. Di Lullo e con la supervisione dell’Assessore all’Urbanistica ing. Luigi Montorio. “La presentazione – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore Montorio – è finalizzata ad acquisire dai progettisti che operano sul campo e si confrontano quotidianamente con la materia, eventuali suggerimenti e indicazioni, che potranno essere recepite prima dell’avvio del procedimento di approvazione da parte del Consiglio comunale. Vogliamo confrontarci con gli esperti, in maniera tale da avere elementi maggiori e soprattutto un utile e proficuo confronto con gli addetti ai lavori per poi meglio pianificare il percorso e l’iter burocratico”. San Severo, ecco bozza nuovo regolamento edilizio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.