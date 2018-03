San Severo, rifiuti: partita l’era Buttol

Di:

San Severo. E’ partita alla mezzanotte la nuova gestione integrata dei servizi di igiene urbana nella città di San Severo con il nuovo gestore BUTTOL srl.

L’Amministrazione Comunale ha preso atto della determinazione dirigenziale n. 200 del 31.01.2018 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore della BUTTOL s.r.l. con sede in SARNO (SA) che ha offerto il ribasso percentuale pari al 1,30% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza con un punteggio totale pari al 74,964 punti per la gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in discarica controllata, raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di San Severo.

“Parte una nuova era del servizio raccolta – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore all’Igiene Urbana dr. Raffaele Fanelli – con una nuova azienda che porta in dote a San Severo un nuovo ed efficiente parco automezzi, in grado di venire incontro alle esigenze di raccolta di una città come San Severo e contemporaneamente recepire le istanze che avevano presentato nei mesi scorsi i sindacati di categoria, i quali avevano auspicato mezzi più moderni e funzionali in dotazione ai dipendenti”.