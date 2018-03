Skyscanner “18 città italiane da visitare nel 2018: Vieste in Puglia”

Di:

Roma. VIESTE nella lista delle “18 Città italiane da visitare nel 2018!” di Skyscanner.

“Scorci senza tempo, panorami da ricordare, aperture straordinarie, anniversari importanti, meravigliosi centri storici da esplorare e divertenti percorsi turistici in macchina o in moto: 18 città italiane per il 2018 una più bella dell’altra, perfette da scoprire in ogni momento dell’anno, ricche di tante novità ed eventi e ideali come punto di partenza per meravigliosi road trip in Italia!”.

9. Vieste, Puglia

”Come nel 2017, la inseriamo nuovamente nella classifica delle città italiane da vedere nel 2018 perché è davvero stupenda con le sue rocce calcaree a picco sul mare del Gargano. E poi perché una volta qui a Vieste, perla della Puglia, potrete intraprendere grandi itinerari in macchina, come quello che con una quarantina di chilometri vi permette di raggiungere San Giovanni Rotondo, tappa da toccare per via di Padre Pio, le cui spoglie riposano all’interno di un meraviglioso Santuario disegnato dall’archistar Renzo Piano. Dopotutto sono passati 100 anni da quando il Santo ricevette le prime stimmate, e ne sono trascorsi 50 anni dalla sua morte. Dopo una visita al santuario potete tornare sulla costa e godere delle calette selvagge dell’Adriatico. Se venite qui fuori stagione non vi preoccupate: Vieste è sempre bella, ancor di più se lontani dalla folla estiva!”.

