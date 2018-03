Stu martedì grasse

Di:

Ji nn’andic’usanze ca llu martedì grasse,

doppe puste a lli bbalecune d’i palazze

ze Pèppe, tutt’ acchjaranzéte, granne granne,

ji bbruscéte nd’a na fanoje ammizz’a chjazze.

^^^

Cust’anne lli ze Pèppe appise so’ nu munne,

e lli gènde a pegghjarle fanne cunfusione.

Stu fatte ndande vé a ggènje a llu Mbrejacone,

o remazzéte lli zoche e ò fatte vele.

^^^

Ne nge trove, c’ji pèrse da lla cercolazione.

“Chissà”, avrà penzéte, “quiste so’ capéce,

ca pe lla scuse de ze Pèppe carnevéle

vurrinne purtè pure a mmè mbrecessjone”.

Pascalonia

Questo martedì grasso

E’ una antica consuetudine che il martedì grasso,/ dopo aver posto sopra i balconi dei palazzi,/ zio Peppe, ubriacato, grandiosamente,/ è bruciato in un falò in mezzo la piazza (Duomo).// Questo anno gli zio Peppe appesi sono molti,/ e le persone (la popolazione) per prenderli fanno confusione./ Questo fatto all’Ubriacone non tanto va a genio (gradisce poco),/ ha ramazzato le corde e ha fatto vela (è andato via).// Non si trova, non è più in circolazione./ “Chissà”, avrà pensato,” questi sono capaci,/ che con la scusa di zio Pèppe carnevale,/ vorrebbero portare pure me in processione (al falò).