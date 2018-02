Trevi, richiesta concessione per eolico offshore nel “Nord Gargano”

Di:

Manfredonia, 12 febbraio 2018. IN contemporanea all’analoga richiesta interessante un tratto della costa dei Comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia e Barletta – località “Golfo di Manfredonia”, la TREVI ENERGY S.p.A., con istanza protocollata il 21.11.2017, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Manfredonia la concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto eolico off shore in cui si prevede l’installazione di 60 turbine con potenza nominale di 3,3 MW per complessivi 198 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso.

Localizzazione: acque territoriali del nord della Puglia – largo della costa dei Comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina – località “Nord Gargano”;

Durata della concessione: 25 (venticinque) anni;

Scopo della concessione: realizzazione di un impianto eolico off shore in cui si prevede l’installazione di 60 turbine, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso;

Superficie:

– Specchio acqueo: mq 40.494.928;

– Elettrodotto marino: mq 1.510;

– Area demaniale terrestre: mq 335.

In particolare si parla di:

– N. 60 aerogeneratori con potenza nominale di 3,3 MW, di altezza massima complessiva pari a 150 m e installati su monopiloni cilindrici di 4,8 m di diametro, infissi per 35 m al di sotto del fondale;

– Serie di collegamenti in cavo sottomarino in MT 30 kV;

– N. 1 stazione marina di trasformazione elettrica 30/150kV di circa 40 m di diametro e appoggiata su quattro piloni simmetrici;

– N. 1 condotta sottomarina in AT 150kV, che parte dalla stazione marina di trasformazione e raggiunge la linea di battigia con un percorso di circa 8,5 km, fino ad

un pozzetto di giunzione tra la condotta sottomarina e quella terrestre;

– N. 1 condotta terrestre in cavo interrato in AT 150 kV per una lunghezza di circa 23,5 km, che corre lungo la viabilità esistente (SP 43 bis, SS 16 ter, SS 480 in Puglia e SP 78 in Molise);

– N. 1 condotta terrestre in cavo aereo di circa 6,2 km che raggiunge la SE TERNA “ROTELLO” 150/380kV.

La domanda riporta come data il 6 febbraio 2018 sul registro ufficiale della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

“La domanda sopracitata, avanzata dalla TREVI ENERGY S.p.A., e la relativa documentazione tecnica a corredo delle stessa rimarrà depositata a disposizione degli interessati presso la sezione Demanio della Capitaneria di Porto di Manfredonia – Viale Kennedy n. 2 – 71043 Manfredonia (FG)”.

Da qui, la Capitaneria invita “tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, entro il termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente Avviso, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti e/o eventuali istanze concorrenti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione demaniale marittima richiesta.”

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata