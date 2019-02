De Leonardis “Cordoglio per morte di Marialuisa d’Ippolito”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis. “La morte di Marialuisa d’Ippolito priva la nostra comunità di una persona brillante, tenace, coraggiosa, animata da una passione straordinaria in ogni sua azione e battaglia, con la quale era sempre piacevole e costruttivo confrontarsi e interagire.

Una protagonista di questo tempo, ma mai per interessi personali, sempre a servizio di un territorio da lei così amato, che fosse da riscoprire e valorizzare attraverso l’azione del FAI o da difendere attraverso il comitato per l’aeroporto Gino Lisa o contro le trivelle.

E priva i suoi familiari di una donna unica, i suoi colleghi di una professionista umile e infaticabile, i conoscenti di un’amica sempre presente. La sua vita è stata un esempio per me, e in un’occasione così triste e dolorosa, immaginare e sperare che quanto da lei fatto non verrà mai disperso e dimenticato rappresenta un motivo di conforto altrettanto prezioso, e uno stimolo a seguire il solco da lei tracciato”.