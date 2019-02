Eccellenze foggiane: la storia di Domenico

Di:

Foggia. Domenico Prencipe, classe 1995, neo laureato presso l’Istituto di grado Universitario di Mediazione Linguistica “San Domenico” di Foggia, in questi giorni sta coronando il suo sogno: lavorare come traduttore nel mondo dei videogames oltre la Manica.

Si tratta di una storia di eccellenza e caparbietà, come ce ne sono tante, soprattutto nel nostro Sud, una storia che passa attraverso un percorso di studio portato avanti per raggiungere un obiettivo chiaro, che coniuga competenza e passione, lingue e creatività, lavoro semantico e aspetto ludico. Questa storia parte dalla SSML San Domenico di Foggia, Istituto di Mediazione Linguistica, dove Domenico si iscrive nella classe di laurea L-12, proprio per lavorare un giorno nel campo che ha scelto da tempo.

La strada è lunga ma i risultati sulle lingue, soprattutto quella inglese, sono ottimi. Tre anni tuttavia passano in fretta, è tempo di tesi e Domenico sceglie il suo argomento, insieme al suo relatore, l’ingegner Lorenzo Albano: “La localizzazione dei videogames”, un tema che lo studente tratta in lingua e che è completamente immerso nei trends più attuali. In quella tesi di laurea c’è tutto: anni di studio, passione e soprattutto i sogni di un giovane della Capitanata appassionato di gaming.

Domenico si occupa di videogiochi come strumento socio-educativo e come fenomeno economico, approfondendo proprio le professioni legate a questo tipo di mercato: i tester e i traduttori, che vengono frequentemente fatte coincidere, creando la figura del QA linguistic tester.

“Oggi possiamo affermare con orgoglio che quel sogno non è rimasto nel cassetto, ma è diventato realtà – annuncia il direttore dell’Istituto Lorenzo Albano – Domenico è stato ingaggiato da un’ importantissima azienda londinese, editrice di videogiochi, in qualità di traduttore inglese Italiano, revisore di testi, doppiatore e tester di videogames. Sono diversi i nostri giovani che riescono a coronare il percorso di studi qui da noi con il lavoro dei loro sogni, che sia all’estero o nel nostro stesso territorio”.

Per Domenico, praticamente, un desiderio che si avvera, grazie al percorso svolto presso la SSML San Domenico di Foggia, una delle eccellenze della nostra Capitanata, perché a chi crede nei sogni basta un gradino per raggiungere le stelle.