Manfredonia. Lite in famiglia, intervengono i Carabinieri: 1 arresto

Di:

Manfredonia, 12 febbraio 2019. Una persona è stata arrestata stamani a Manfredonia, in seguito ad un litigio in famiglia avvenuto in un appartamento.

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.

Seguono aggiornamenti.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata