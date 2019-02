Pesca. Melchiorre “Ma i sindaci del PD non dovevano proteggere le marinerie?”

Di:

In data 6 febbraio 2019 la dirigente provinciale lega Patrizia Melchiorre, il segretario cittadino Antonio Novelli e il segretario della Cisl fai pesca Alberto Gatta hanno accompagnato la delegazione dei pescatori ricevuta da Lorenzo Viviani, deputato della Lega e capogruppo della commissione Agricoltura già stato sul territorio, e dal sotto segretario al MIPAAF con delega alla pesca l’On. Franco Manzato.

L’onorevole Viviani si è impegnato, come già aveva promesso in un incontro avuto precedentemente, a modificare in tempi rapidi l’Art . 39 della legge n. 154/2016 . Il parlamento italiano ha la possibilità di esprimersi auspicando un iter legislativo in commissione anche attraverso un esame in sede legislativa, con l’accordo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento per abbreviare i tempi di approvazione delle modifiche della suddetta legge.

A tal proposito – dice la Melchiorre – è stata calendarizzata in commissione Agricoltura alla camera dei deputati una proposta di legge di riforma del settore ittico a prima firma dell’Onorevole Giuseppe L’Abbate, che tra le tante cose una volta approvata supererà il regolamento sanzionatorio previsto nella legge N. 154/2016. Dal canto suo il sottosegretario onorevole Manzato ha rassicurato i presenti che sarà portata avanti in sede europea la modifica del regolamento europeo 1967 /2006.

Perché è volontà manifesta dal governo difendere il comparto ittico e il lavoro dei pescatori italiani. Infine ha annunciato ai presenti la volontà di riformare il settore ittico anche con modifiche relative al Welfare come la CISOA , allo scopo di garantire un ammortizzatore sociale strutturato a consolidare nel tempo a favore del settore pesca, allo scopo anche di avviare ai ritardi ingiustificati vini dei pagamenti del fermo biologico. Mentre – dice la Melchiorre, dirigente provinciale della lega – ai sindaci del PD che chiedono al ministro di fare cose che sanno benissimo che non può fare, come dire alla capitaneria di non rispettare la legge . Vi ricordiamo che il regolamento sanzionatorio che lessa con dei verbali sproporzionati e terrificanti perché parliamo di cifre che arrivano fino a 150.000 € nella peggiore delle ipotesi, fatto dal governo: PD, Renzi e Martina.

Quando hanno fatto questo regolamento dov’erano i sindaci del PD ? Quando dovevano proteggere le marinerie dov’erano… Invece di fare rispettare i diritti dei pescatori? Invece la lega cioè, sempre pronta ad ascoltare, sempre pronta sia livello peritoneale perché ai pescatori gli abbiamo accompagnati noi nei nostri parlamentari appena c’è stata data la possibilità sia il sottosegretario Manzato sia l’On . Viviani hanno ricevuto la delegazione dei pescatori. Conclude la Melchiorre dirigente provinciale della Liga dicendo che la lega è sempre pronta a servizio di tutti cittadini.

